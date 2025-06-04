"التعليم" تحذر من استخدام الكوريكتور في امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة 2025 مطالبون بالالتزام بعدد من التعليمات الصارمة خلال أداء الامتحانات، لضمان وضوح الإجابات وسلامة عملية التصحيح.

وأوضحت الوزارة، أن الإجابة يجب أن تُكتب بخط مقروء وواضح، مع ضرورة استخدام قلم جاف أزرق اللون فقط عند حل الأسئلة.

تظليل صحيح للإجابات في "البابل شيت"

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام الطالب بالتظليل الكامل للدائرة التي تعبر عن اختياره داخل كراسة الإجابة، وذلك في امتحانات البابل شيت، ويشترط أن يكون التظليل باستخدام القلم الأزرق الجاف فقط.

منع نهائي لاستخدام الكوريكتور

أوضحت الوزارة أنه ممنوع تمامًا استخدام أي أدوات تصحيح مثل الكوريكتور (المزيل الأبيض) داخل لجان الامتحان، وفي حالة ارتكاب الطالب خطأ في أحد الأسئلة، فإن الطريقة الوحيدة لتعديله هي وضع علامة (×) واضحة على الاختيار الخاطئ، ثم إعادة تظليل الإجابة الصحيحة مرة أخرى بنفس القلم الأزرق، على أن يتجنب الطالب ترك أكثر من اختيار مظلل داخل نفس السؤال.

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