نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. مصدر بالتعليم يكشف موعد الإعلان

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 للصف الثالث الثانوي الفني أوشكت على الظهور، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها في نهاية الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتهاء من اعتمادها من قِبل وزير التربية والتعليم.

وأكد المصدر، على أن الوزارة تكثف في الوقت الحالي جهودها من أجل إنهاء عمليات التصحيح بدقة، بالإضافة إلى أعمال المراجعة الشاملة ورصد الدرجات، حتى تخرج نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بصورة دقيقة وشفافة تعكس مستوى أداء الطلاب الحقيقي في مختلف التخصصات الدراسية.

رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستتيح إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 مجانًا من خلال رابط إلكتروني رسمي عبر بوابة التعليم الفني، بمجرد اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميًا. وسيكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس فقط من خلال الموقع التالي: اضغط هنا

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