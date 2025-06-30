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ننشر مواصفات امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2025

02:23 م الإثنين 30 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة التفاضل والتكامل المقرر أن يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ضمن اختبارات الثانوية العامة بنظامها القديم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الورقة الامتحانية ستتضمن 20 سؤالًا متنوعًا، من بينها 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، إلى جانب سؤالين مقاليين لقياس مدى قدرة الطالب على التحليل وحل المسائل بشكل كتابي دقيق.

وحددت الوزارة الدرجة النهائية لمادة التفاضل والتكامل بـ30 درجة، يتم توزيعها على النحو التالي: 26 درجة مخصصة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات مخصصة للأسئلة المقالية.

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