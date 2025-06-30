تنسيق الثانوية العامة 2025 بالجيزة.. تعرف على درجات القبول

كتب- أحمد الجندي:

شهدت محركات البحث تفاعلاً متزايداً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة عن تنسيق الثانوية العامة 2025، وهو القرار الذي ينتظره أولياء الأمور والطلاب بشغف كل عام، لمعرفة الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية بأنواعها المختلفة.

الحد الأدنى للثانوي العام الرسمي

أوضح المحافظ أن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمية للعام الدراسي 2025 قد تم تحديده عند 225 درجة، وذلك بعد دراسة دقيقة لظروف الكثافة داخل الفصول ومراعاة التوزيع العادل للطلاب على المدارس المختلفة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية بالمحافظة.

تفاصيل القبول في المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

جاء في التقرير الصادر عن محافظة الجيزة أن القبول في مدارس الثانوي العام الخاص "عربي" والمنازل يبدأ من 140 درجة، بينما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالثانوي العام عند 190 درجة، مع التأكيد على التزام المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات والدولية باستيعاب الطلاب المقيدين بها دون تجاوز للطاقة الاستيعابية.

تنسيق التعليم الفني بمحافظة الجيزة 2025

كما تم اعتماد درجات القبول لمدارس التعليم الفني بأنواعه المختلفة، وجاءت كالتالي:

مدرسة طباعة إمبابة الصناعية (بنين) نظام 3 سنوات: 230 درجة.

مدرسة إمبابة الصناعية العسكرية (بنين): 220 درجة.

مدرسة أحمد عرابي الصناعية (بنات): 230 درجة.

مدرسة الجيزة الكهربية الصناعية (بنين): 220 درجة، والإعداد المهني 215 درجة.

مدرسة طلعت حرب العسكرية الصناعية (بنين): 220 درجة.

مدرسة طباعة الهرم الصناعية: 230 درجة.

مدرسة الجيزة الصناعية (بنات): 220 درجة.

مدرسة الميدان الصناعية (بنات): 220 درجة، والإعداد المهني 215 درجة.

مدرسة 6 أكتوبر الفنية المتقدمة (الحي الرابع): 220 درجة.

مدرسة البرمبل الصناعية المتقدمة المشتركة: 210 درجات.

التنسيق للمدارس التجارية والزراعية والفندقية

فيما يخص مدارس التعليم التجاري والزراعي والفندقي، فقد تم تحديد الحد الأدنى كما يلي:

مدرسة إمبابة الثانوية التجارية: 210 درجات.

مدرسة باحثة البادية التجارية: 215 درجة.

مدرسة الزهراء التجارية (بنات): 215 درجة.

مدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية: 215 درجة.

مدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية (بنات): 215 درجة.

مدرسة الأهرام التجارية (بنين): 210 درجات.

مدرسة خدمات التعليم الزراعي بالعمرانية: 160 درجة.

خدمات زراعي بباقي الإدارات: 140 درجة.

مدرسة خدمات فندقي بأكتوبر: 190 درجة.

تنسيق المدارس الفنية المتخصصة "بنين فقط"

كما شمل التنسيق تحديد الحد الأدنى للقبول ببعض التخصصات الصناعية المتقدمة للبنين فقط:

فني إلكترونيات: 225 درجة.

فني ميكاترونيك للسيارات: 223 درجة.

فني صيانة وتحكم صناعي: 220 درجة.

فني بناء لوحات كهربائية: 220 درجة.

فني تبريد وتكييف: 215 درجة.

مساعد فني إداري (بنين وبنات): 225 درجة.

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