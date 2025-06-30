كتب- أحمد الجندي:

قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح المهمة التي من شأنها تعزيز قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب والتفوق في المادة، مشددًا على أهمية استخدام الذاكرة البصرية والأساليب المتعددة في التعلم، في إطار استعدادات طلاب الثانوية العامة 2025 لامتحان مادة الجغرافيا.

الخرائط التفاعلية والألوان تدعم الفهم

أكد "حجازي" في تصريحات صحفية له، على أن مادة الجغرافيا تعتمد بشكل كبير على الذاكرة البصرية، موضحًا أن استخدام الخرائط التفاعلية الإلكترونية والألوان يسهم بشكل كبير في تثبيت المعلومات في ذهن الطالب، مشيراً إلى أنه لا يجب الاكتفاء بالنظر إلى الخريطة، بل من الضروري إعادة رسمها مرارًا لإتقانها.

لا تكتفِ بطريقة واحدة

وشدد الخبير التربوي على ضرورة تنويع أساليب التعلم، وعدم الاعتماد على طريقة واحدة فقط، مؤكدًا أن ذلك يعزز من قدرة الطالب على الاستيعاب والفهم الجيد للمفاهيم والمواقع الجغرافية، موضحاً أن رسم الخرائط يدويًا يساعد في ترسيخ التفاصيل بصورة أدق من مجرد النظر أو الحفظ السطحي.

فهم العلاقات بين الظواهر شرط للتميز

أوضح الدكتور حجازي أن من بين المفاتيح المهمة لفهم الجغرافيا التركيز على العلاقات بين الظواهر الجغرافية، والمقارنات، وتحليل الأسباب والنتائج، إلى جانب طرح تساؤلات مثل "ماذا يحدث لو؟"، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب تساعد على التفكير النقدي والتحليلي، وهو ما تطلبه أسئلة امتحان الجغرافيا بشكل متزايد.

تقسيم المهام الكبيرة لتسهيل المذاكرة

ونصح الطلاب بـتقسيم الموضوعات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة لتيسير الحفظ والمذاكرة. وأعطى مثالًا على ذلك بأن حصر دول قارة أفريقيا يمكن أن يتم من خلال تقسيمها إلى شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط القارة، مما يسهل عملية التذكر والاستيعاب.

التركيز على مفاتيح قراءة الخريطة

وأشار إلى أهمية الإلمام الجيد بمفاتيح قراءة الخريطة، والانتباه إلى التفاصيل الدقيقة سواء داخل الخريطة نفسها أو في نصوص الأسئلة، مؤكدًا أن هذه النقاط قد تكون حاسمة في تحديد الإجابة الصحيحة.

كتيب المفاهيم والنماذج الاسترشادية

واختتم الدكتور حجازي نصائحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة كتيب المفاهيم جيدًا، مع حفظ الأرقام والنسب التي لا توجد بداخله، كما نصح الطلاب بـحل النماذج الاسترشادية في نفس توقيت الامتحان الفعلي للتدريب على إدارة الوقت والتعود على طبيعة الأسئلة، مما يمنح الطالب ثقة أكبر أثناء خوض الامتحان الحقيقي.

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