كتب- أحمد الجندي:

تواصل لجان مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، والذي يتضمن عدة تعديلات جوهرية على هيكل التعليم الثانوي الفني في مصر، ضمن خطة الدولة لتحديث المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.

وتنص التعديلات على استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني، ليحل محله نظام جديد تحت مسمى "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، بنظام دراسي مدته 3 سنوات، بما يعكس التوجه نحو التعليم القائم على المهارات والمعرفة التكنولوجية.

ويستتبع هذا التعديل تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية في مختلف المحافظات، على أن تكون تلك المدارس متوافقة مع متطلبات الجامعات التكنولوجية، من حيث المناهج والتدريب العملي، لضمان إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بمسارات التعليم التكنولوجي العالي أو الاندماج في سوق العمل فورًا.

اقرأ أيضاً:

فيديو طالب بسماعة بلوتوث يثير الجدل.. و"التعليم" توضح الإجراءات الأمنية باللجان

إضافة تربية تعليم ابتدائي الأقصر وفنون تطبيقية النوبارية لتنسيق الجامعات 2025