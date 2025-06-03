"المعلمين": وفاة معلم في حادث سير عقب عودته من لجنة إعدادية بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

قالت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بالمعادي يفيد وفاة المعلم محمد رشدي محمد حسين، معلم خبير بمدرسة أبو بكر الصديق، التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، إثر حادث سيارة على الطريق الدائري، أثناء عودته من عمله كملاحظ بلجنة الإعدادية بمدرسة الخلفاء الراشدين.

وأضاف البيان أنه على الفور كلَّف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، تمام محمد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي، بالتوجه إلى المستشفى ومساندة أُسرة المعلم في هذه الظروف العصيبة.

وشدد الزناتي على سرعة صرف كل المستحقات المالية الخاصة بالمعلم الراحل، وتسليمها إلى أسرته، حرصًا على تخفيف الأعباء المالية عليهم في هذه المحنة.

وأفاد البيان أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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