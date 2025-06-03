تكريم الفائزين بتحدي القراءة العربي في الحفل الختامي للدورة التاسعة

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، فعاليات الحفل الختامي للدورة التاسعة من مسابقة تحدي القراءة العربي، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلاله تكريم الطلاب الفائزين والمشرفين المتميزين والمدارس المشاركة.

وبحسب بيان، شهدت المسابقة هذا العام مشاركة قياسية بلغت أكثر من 17 مليون و600 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو 30 ألف مدرسة بجميع المحافظات، بينهم أكثر من 32 ألف طالب من ذوي الهمم، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع القراءة ودعم جميع فئات الطلاب.

قيادات التعليم والإمارات يشاركون في الاحتفالية

حضر الحفل الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، ممثلاً عن الوزير محمد عبد اللطيف، إلى جانب الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة زينب نور الدين، المنسق العام للمسابقة، ووفد من وزارة التعليم ومديري المديريات.

كما شارك من الجانب الإماراتي الأستاذ عبد الباسط المرزوقي، القائم بأعمال سفير الإمارات بالقاهرة، والأستاذ فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وعدد من أعضاء الوفد.

مصر تتصدر المشاركات العربية وتواصل التفوق

أكد الدكتور أيمن بهاء في كلمته أن مصر تحتل مكانة مرموقة في تحدي القراءة العربي، مشيرًا إلى الإنجازات المتواصلة للطلاب المصريين في التصفيات النهائية، وتحقيقهم مراكز متقدمة في الدورات السابقة، إضافة إلى فوز مصر بلقب المسابقة في أعوام سابقة.

وقال إن وصول 1188 طالبًا وطالبة إلى التصفيات النهائية هذا العام، يؤكد على النضج الفكري والثقافي لطلاب مصر، كما أشاد بمستوى المشاركة الكبير من طلاب ذوي الهمم، ما يُبرز نجاح برامج الدمج التي تنفذها الوزارة.

الخالدي: مصر نموذج يحتذى في القراءة والمعرفة

أعرب الأستاذ فوزان الخالدي عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدًا أن العدد غير المسبوق للمشاركين هذا العام يمثل إنجازًا جديدًا للمبادرة ولمصر على حد سواء.

وأشار إلى أن مصر تصدرت الدول العربية من حيث عدد الطلاب المشاركين خلال الدورات التسع الماضية، مؤكدًا أهمية دعم هذه المبادرة كمنهج تعليمي، ومثمّنًا دعوة جامعة الدول العربية لاعتماد تحدي القراءة العربي كمشروع ثقافي في المناهج التربوية.

نتائج المسابقة.. تغريد محمد تحصد المركز الأول

أسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالبة تغريد محمد عبد العليم من محافظة القليوبية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، تلاها الطالب عمر أحمد محمد من الوادي الجديد في المركز الثاني، والطالب عبد الرحمن الدكتور خلف الله من سوهاج في المركز الثالث.

كما تم تكريم الفائزين من فئة ذوي الهمم، والمدارس الحاصلة على جوائز التميز المؤسسي، وجوائز المشرفين المتميزين، حيث جاءت مدرسة بلكيم للتعليم الأساسي بالغربية في المركز الأول كأفضل مدرسة، وفازت سحر مصباح من كفر الشيخ بجائزة أفضل مشرفة.

الاحتفال يشهد عروضًا فنية ومشاهد ملهمة

تخلل الحفل عرض فيديو توثيقي لإحصائيات المشاركة، إلى جانب تقديم مسرحية "القراءة تصنع العظماء" بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود وعدد من طلاب المدارس، في مشهد احتفالي يكرّس أهمية الكتاب والمعرفة في تشكيل وعي الأجيال القادمة.