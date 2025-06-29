تباين آراء أولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية لجميع الشعب.

وقالت " أحمد"، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، حيث ذكر طلاب وأولياء أمورهم أن الامتحان فوق مستوي الطالب المتوسط، والقطة الثانية في الامتحان جاءت صعبة وتحتاج لفهم وتركيز.

وتابعت: بينما ذكر طلاب وأولياء أمور آخرين أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وخالي من التعقيد وأسئلة كثيرة من النماذج الاسترشادية.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، علي الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة التركيز علي الامتحانات القادمة، حتي لا يتم تشتيتهم والبعد عن كل ما يفقد تركيز في المراجعات، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.



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