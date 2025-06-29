عمرو بصيلة: المهارات هي أساس التعليم التكنولوجي وليس الشهادات فقط

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن التعليم التكنولوجي يشهد طفرة عالمية، وأصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بمتطلبات سوق العمل، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

وأوضح "بصيلة"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن التوجه العالمي الحديث لم يعد يرتكز فقط على الشهادات الأكاديمية، بل أصبح يُركز بدرجة أكبر على المهارات العملية والفنية الحقيقية التي يمتلكها الفرد، وقدرته على أداء وظائف محددة بفعالية.

وأشار إلى أن البدء المبكر في الحياة العملية يمثل فارقًا جوهريًا، موضحًا أن الشاب الذي يبدأ العمل في سن 18 عامًا، قد يمتلك خبرة مهنية تمتد لعشر سنوات عندما يبلغ 28 عامًا، وهو ما يعكس أهمية الدمج بين التعلم والعمل منذ سن مبكرة.

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