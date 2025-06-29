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الإنجليزي يرفع معنويات أولياء الأمور بعد صدمة الفيزياء والتاريخ

03:09 م الأحد 29 يونيو 2025

داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر

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كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، في ثالث أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقالت الحزاوي، إن أغلب الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع الإشارة إلى وجود بعض الشكاوى الجزئية؛ خصوصًا من سؤال القطعة الذي تطلَّب تركيزًا عاليًا واحتوى على مفردات صعبة وَفق ما نقله الطلاب، إلا أن الانطباع العام كان إيجابيًّا، وعبر كثيرون عن ارتياحهم النسبي بعد الامتحان؛ خصوصًا بعد صعوبة امتحانَي مادتَي الفيزياء والتاريخ في الأيام السابقة، واللذين وصفوهما بأنهما كانا صادمَين لهم وللطلاب.

وأكدت الحزاوي أن الامتحان عوَّض الطلاب نفسيًّا عما مروا به من ضغوط في بداية ماراثون الثانوية العامة، وهو ما ظهر بوضوح في تعليقات أولياء الأمور على منصات التواصل.

وناشدت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية أولياء الأمور بعدم التكدس أمام لجان الامتحانات؛ لما له من تأثير سلبي على الطلاب داخل اللجان، وطالبت بالالتزام باستخدام أرقام الشكاوى المخصصة من وزارة التربية والتعليم؛ للإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تحدث أثناء سير الامتحانات.

ووجهت الحزاوي الشكر لوزارة التربية والتعليم على توفير أرقام للتواصل والاستفسار، مؤكدةً أن هذا الإجراء كان مطلبًا متكررًا من أولياء الأمور منذ سنوات سابقة، ويُعد خطوة إيجابية نحو دعم استقرار العملية الامتحانية والتفاعل مع أولياء الأمور.

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