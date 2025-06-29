كتب- أحمد الجندي:

أشاد عدد من معلمي اللغة الإنجليزية بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، منوهين بأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط؛ بل إن بعض أجزائه كانت أسهل من المتوقع.

وقال شريف عبده، معلم أول مادة اللغة الإنجليزية، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم جاء في صورة جيدة؛ دون أية مفاجآت، مشيرًا إلى أنه مناسب جدًا لمستوى الطلاب المتوسطين.

وأوضح عبده، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن جميع الأسئلة جاءت مباشرة، مشيدًا بتوازن الورقة الامتحانية التي راعت مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الجزء الذي يراه بعض الطلاب صعبًا، في إشارة إلى القطعة الثانية، لم يكن بتلك الصعوبة المبالغ فيها.

وأوضح المعلم أن القطعة الثانية جاءت لتمييز الطلاب المجتهدين؛ حيث تعتمد على الفهم والتحليل أكثر من الحفظ، ما يتيح فرصة لقياس الفروقات الفردية بين الطلاب.

وقال إبراهيم كامل، معلم مادة اللغة الإنجليزية، إن امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم، جاء مناسبًا وفي مستوى الطالب المتوسط، وربما أقل من المتوسط أيضًا في بعض جزئياته.

وأوضح كامل، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن أسئلة المفردات جاءت جيدة وسهلة، وأداء الطلاب فيها كان مميزًا، مشيرًا إلى أن أسئلة القواعد (الجرامر) جاءت ممتازة وواضحة ولا تحمل تعقيدًا.

وأشار المعلم، في ما يتعلق بأسئلة الفهم والقطع، إلى أن إحدى القطعتَين كانت سهلة ويمكن التعامل معها بسهولة، بينما الأخرى احتوت على الكثير من التفاصيل، وكانت تتطلب مهارات ترجمة وفهمًا عميقًا للنص، وهو ما قد يمثل تحديًا لبعض الطلاب.

وأكد إبراهيم كامل أن الامتحان بوجه عام كان متوازنًا، وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، واعتبره أفضل من امتحانات سابقة من حيث التنظيم والأسلوب ومستوى الأسئلة.

وقال شريف أحمد، معلم أول لغة إنجليزية، إن امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم جاء سهلًا وواضحًا، وراعى مستوى الطلاب بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأسئلة كانت مناسبة وشاملة، ولم تحمل تعقيدات مفاجئة.

وقال شريف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الامتحان سهل وكان في متناول معظم الطلاب، باستثناء القطعة الثانية التي تطلبت تركيزًا عاليًا من الطلاب للتعامل معها بدقة.

وأوضح المعلم أن معظم أسئلة الامتحان جاءت من النماذج الاسترشادية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مسبقًا، وهو ما ساعد الطلاب على التهيئة الجيدة والتعامل بثقة مع الورقة الامتحانية.

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