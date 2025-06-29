"الدين والعربي والتاريخ" مواد أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

كتب- أحمد الجندي:

تناقش لجان مجلس النواب خلال اجتماعاتها الحالية مشروع قانون التعليم الجديد، والذي يشمل عدداً من التعديلات الجوهرية على النظام التعليمي في مصر، بما يتماشى مع مواد الدستور ورؤية الدولة لتطوير التعليم.

وأكد مشروع القانون على اعتبار مادة التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية التي يجب تدريسها في جميع مراحل التعليم، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه المادة (24) من الدستور المصري، والتي تنص على أن التعليم يجب أن يعزز الهوية الثقافية والوطنية ويشمل القيم الدينية والتاريخية.

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