نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. رابط وخطوات الاستعلام

كتب – أحمد الجندي:

يترقب طلاب وطالبات التعليم الفني في مختلف التخصصات بمحافظات الجمهورية نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، وسط حالة من القلق والانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور، سواء في المسارات الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية، بجميع أنظمة الدراسة المعتمدة، والتي تشمل (نظام الثلاث سنوات، التعليم المهني، نظام الخمس سنوات، التعليم المزدوج، والتعليم التكنولوجي التطبيقي).

استمرار أعمال التصحيح في الكنترولات

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أعمال التصحيح والمراجعة لا تزال جارية داخل الكنترولات المختصة بامتحانات التعليم الفني على مستوى الجمهورية، حيث تعمل لجان النظام والمراقبة على مراجعة أوراق الإجابة وتجميع ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أقرب وقت ممكن، بعد انتهاء كافة مراحل التصحيح بدقة تامة.

رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستتيح إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 مجانًا من خلال رابط إلكتروني رسمي عبر بوابة التعليم الفني، بمجرد اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميًا. وسيكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس فقط من خلال الموقع التالي: هنا

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