تداول صور امتحان الإنجليزي للثانوية العامة على جروبات الغش

كتب- أحمد الجندي:

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني، عبر تطبيق "تليجرام"، صورًا زعمت أنها تخص امتحانَ مادة اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد، داخل اللجان.

تسريب الامتحان بعد دقائق من توزيع الأسئلة

جاء تداول هذه الصور بعد لحظات قليلة من بدء توزيع ورق الأسئلة داخل لجان الامتحانات؛ ما يشير إلى استجابة سريعة من بعض الطلاب لدعوات نشرتها جروبات الغش في وقت سابق؛ حيث وجهت رسائل مباشرة مفادها "صوَّر الامتحان وابعت.. المدرسين جاهزين للإجابة".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانَ مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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