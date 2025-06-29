شيكولاتة ورسائل دعم تستقبل طلاب ثانوي ببني سويف قبل امتحان الإنجليزي

بني سويف- حمدي سليمان:



شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، لفتة إنسانية لاقت استحسان الطلاب، حيث جرى توزيع شيكولاتة وأقلام تحمل رسائل تحفيزية عليهم قبيل بدء امتحان اللغة الإنجليزية، في محاولة لبث الطمأنينة داخل نفوسهم ورسم البهجة على وجوههم.

وقالت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المبادرة تأتي ضمن الجهود المجتمعية التي أطلقها خالد عبد العظيم، مدير إدارة الفشن التعليمية، لتهيئة مناخ إيجابي داعم للطلاب في ثالث أيام الامتحانات، بما يعكس روح المساندة والتشجيع التي تحرص عليها المديرية.

ويؤدي اليوم 19 ألفًا و425 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة بني سويف، داخل 425 لجنة موزعة على مستوى المراكز السبع، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة وأجواء هادئة.