بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

بدء طلاب الثانوية العامة الان امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الأحد، الموافق 29 يونيو 2025، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، في كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أن الامتحان يتكون من 42 سؤالًا، تشمل 3 أسئلة مقالية و 39 سؤال اختيار من متعدد.

تفاصيل توزيع الدرجات

أوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية الثلاثة مخصصة لكل منها درجتان، بينما تتفاوت درجات الأسئلة الموضوعية، حيث هناك 27 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لكل منها درجة واحدة، و 12 سؤالًا آخر مخصص لكل منها درجتان.

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