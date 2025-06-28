كتب- أحمد الجندي:

انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طالبًا بالثانوية العامة بداخل أذنه سماعة بلوتوث صغيرة الحجم، ويظهر شخص آخر وهو يقوم بإخراج السماعة باستخدام "ملقاط"، في مشهد أثار الجدل حول احتمالية تسلل وسائل غش متطورة داخل لجان الامتحانات.

تعليق وزارة التربية والتعليم على الواقعة

وفي أول رد رسمي على الواقعة، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتابع عن كثب أي محاولات غش خلال امتحانات الثانوية العامة، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهتها بصرامة.

وأشار "بهاء الدين" في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الإجراءات المتبعة داخل اللجان صارمة وتشمل التفتيش الذاتي للطلاب، منعًا لدخول أي أدوات يمكن استخدامها في الغش، وعلى رأسها سماعات البلوتوث.

التقنيات المستخدمة وصعوبة إدخال الهاتف

وأوضح نائب وزير التعليم، أن استخدام سماعة بلوتوث فقط دون وجود جهاز محمول لا يتيح الغش، مؤكدًا أن تشغيل هذه السماعات يتطلب وجود هاتف متصل بها، وأن دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان أمر مستحيل في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المطبقة داخل اللجان.

التنسيق الأمني مع وزارة الداخلية

وأشار الدكتور أيمن بهاء الدين إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لضمان تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الأمن في ضبط وتأمين اللجان، ومنع أي محاولات للغش الإلكتروني أو التقليدي.

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