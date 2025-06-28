امتحانات الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الإنجليزية

كتب- أحمد الجندي:

قدم شريف عبد الله، معلم أول لغة إنجليزية، مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، وذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب لخوض اختبار المادة غداً الأحد، الموافق 29 يونيو، وفقاً للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المراجعة تغطي المنهج بالكامل وتوضح النقاط المهمة

وأكد " عبد الله" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المراجعة التي قدمها تشمل جميع أجزاء المنهج، مع التركيز على أبرز النقاط التي يُحتمل ورودها في الامتحان، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مساعدة الطلاب على الاستعداد الكامل وتثبيت المعلومات الأساسية قبل دخول لجنة الامتحان.

نصائح هامة للطلاب قبل أداء امتحان التربية الوطنية

ووجه شريف عبد الله نصائح هامة للطلاب، داعياً إياهم إلى التركيز الجيد أثناء قراءة الأسئلة، والحرص على التظليل الكامل للإجابة الصحيحة في ورقة البابل شيت، كما شدد على عدم اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال حتى لا تُحتسب خاطئة.

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