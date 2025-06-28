كتب- أحمد الجندي:

نفى الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أخطاء أو جزئيات من خارج المنهج في امتحان مادة الفيزياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة يوم الخميس 26 يونيو 2025، مؤكدًا أن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح نائب الوزير، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن الامتحان تم إعداده وفقًا للإطار العام للمقررات الدراسية التي تم تدريسها فعليًا للطلاب خلال العام الدراسي الحالي، مشددًا على أن جميع الأسئلة جاءت من داخل المنهج وخضعت للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها.

وأشار "بهاء الدين"، إلى أن ما وُصف بأنه "صعب" في الامتحان، يندرج تحت بند أسئلة التمييز، التي تهدف إلى قياس الفروق الفردية بين الطلاب، وتحديد مستوى التحصيل الحقيقي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة في التقييم وقياس الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ والتلقين فقط.

وأكد نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تتابع باهتمام كبير كل ما يثار بشأن الامتحانات، وتستند في تقييمها إلى آراء الخبراء التربويين والمعلمين المتخصصين، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة دون سند علمي أو تربوي.

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