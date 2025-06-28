الزناتي: تصعيد الشباب وضخ دماء جديدة يقود نقابة المعلمين نحو التطوير

كتب- أحمد الجندي:

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لنقابة المهن التعليمية تقوم على التطوير الشامل للخدمات المقدمة للمعلمين، إلى جانب ضخ دماء جديدة في العمل النقابي وتصعيد الشباب إلى مواقع قيادية، بما يواكب المتغيرات ويحقق تطلعات المعلمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال "الزناتي"، خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية، الذي عُقد اليوم بمقر النقابة بالقاهرة، إن النقابة تنطلق الآن نحو آفاق أرحب من العمل والإنجاز، واضعة نصب أعينها تطوير الهيكل النقابي وتفعيله، عبر استيعاب طاقات الشباب وتمكينهم من القيادة في 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية تغطي مختلف المحافظات.

وشدد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الإقصاء أو الانغلاق، مؤكدًا أن "النجاح لا يولد من العزلة، بل من فتح أبواب العمل النقابي أمام جميع الطاقات، وعلى رأسهم الشباب، الذين يملكون الحماس والرغبة الصادقة في خدمة زملائهم من المعلمين".

وتابع: "أثق في قدراتكم جميعًا، وألمس طاقات واعدة من المعلمين الشباب تتمنى الانخراط في العمل النقابي، وأتمنى منكم أن تحتضنوهم وتمنحوهم الفرصة والدعم الكامل، حتى نُوسع الصفوف ونعزز البناء".

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في رفع قيمة الميزة التأمينية من 13 ألفًا إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات القروض الحسنة والإعانات المرضية، بما يعكس توجهًا جادًا لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمعلمين.

وخلال كلمته، وجه "الزناتي" التحية لجميع النقابيين المشاركين في الاجتماع، معربًا عن اعتزازه بدورهم التاريخي في خدمة المعلمين، قائلاً: "أحييكم بتحية يملؤها التقدير والاعتزاز، فقد أفنيتم أعماركم في خدمة أصحاب الرسالة النبيلة".

كما أشار إلى تزامن الاجتماع مع مناسبتين وطنيتين غاليتين؛ ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، والذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، التي وصفها بأنها "ثورة الشعب ضد فكر الإقصاء والجماعة الإرهابية"، مؤكدًا أن الشعب جدد خلالها ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقود سفينة الوطن نحو الاستقرار والتقدم.

واختتم الزناتي كلمته بالتأكيد على أن النقابة تجدد العهد بمواصلة العمل والاجتهاد من أجل خدمة قضايا المعلمين، وتعزيز دور النقابة في التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار في المرحلة المقبلة.

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