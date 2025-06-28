مواصفات امتحان إنجليزي الثانوية العامة وتوزيع الدرجات

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025؛ حيث أكدت أن الامتحان سيتضمن 42 سؤالًا، موزعة بين أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد؛ حيث يعقد امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة غدًا الأحد الموافق 29 يونيو.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة المقالية في الامتحان يبلغ 3 أسئلة، ويخصص لكل سؤال منها درجتان؛ ليكون مجموع درجات الأسئلة المقالية 6 درجات، أما بالنسبة إلى أسئلة الاختيار من متعدد، فتتضمن الورقة الامتحانية 39 سؤالًا، مقسمة إلى نوعَين من حيث توزيع الدرجات:

- 27 سؤالًا مخصص لكل منها درجة واحدة، ليكون مجموعها 27 درجة.

– 12 سؤالًا مخصص لكل منها درجتان، ليكون مجموعها 24 درجة.

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