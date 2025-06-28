نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح ورصد درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2025، ما زالت جارية داخل الكنترولات المخصصة لامتحانات التعليم الفني، مشيرةً إلى أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، سيتم فور الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح والتجميع والمراجعة النهائية.

يأتي ذلك في وقت يعيش فيه طلاب التعليم الفني بمختلف التخصصات حالةً من الترقب والقلق؛ انتظارًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وسط متابعة دقيقة من أولياء الأمور والطلاب على مستوى الجمهورية، في قطاعات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، في جميع الأنظمة التعليمية المختلفة؛ سواء نظام السنوات الثلاث، أو التعليم المهني، أو نظام السنوات الخمس، أو التعليم المزدوج، بالإضافة إلى التعليم التكنولوجي التطبيقي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب سيتمكنون من الاستعلام المجاني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس؛ عبر الرابط الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة، فور اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميًّا.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي بمجرد إعلان النتيجة: من هنا

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