مالك أول الشهادة الإعدادية بأسيوط: والدتي سر تفوقي وأطمح بدراسة الطب

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط أجواء من البهجة والسرور داخل منازل أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، عقب اعتماد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نتيجة الامتحانات مساء الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 78.89% للطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، و76.80% للإعدادية المهنية.

وفي لفتة إنسانية، أجرى المحافظ اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب لتهنئتهم على تفوقهم، مشيدًا بجهودهم ومطالبًا إياهم بمواصلة الاجتهاد في المرحلة الثانوية.

من جانبه، أعرب الطالب مالك صلاح معروف، الأول مكرر على مستوى المحافظة من مدرسة دار حراء بمدينة أسيوط، لـ"مصراوي": عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفضل يعود لوالديه، وخاصة والدته التي وفرت له بيئة هادئة للمذاكرة بعيدًا عن التوتر والضغوط.

وأوضح مالك أنه كان يخصص من 4 إلى 5 ساعات يوميًا للمذاكرة، تزداد خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أنه استعان بالدروس الخصوصية في بعض المواد لتحسين مستواه، خاصة في مادتي اللغة العربية والعلوم اللتين وصفهما بالصعبتين. وأضاف: "كنت أنظم وقتي بين الدراسة وهوايتي في لعب كرة القدم، وأتمنى الالتحاق بكلية الطب لخدمة الفقراء".

وتابع: "اعتمدت على هدوئي النفسي وتجنب التوتر، وكانت الهندسة من أصعب المواد بالنسبة لي، لكن دعم أسرتي وتشجيعهم المستمر ساعدني على تجاوز الصعوبات".

وفي حديثه لـ مصراوي، قال الشيخ صلاح معروف، مأذون شرعي ووالد الطالب مالك، إن نجله يتمتع منذ صغره بالأدب والاجتهاد، وكان دائمًا من المتفوقين دراسيًا، ويحرص على متابعة البرامج التعليمية. وأكد أن والدته لعبت دورًا محوريًا في تفوقه، حيث كرّست حياتها لخدمة أبنائها ورفضت العمل رغم حصولها على مؤهل عالٍ في الخدمة الاجتماعية.

وأضاف: "كنا نهيئ له الأجواء المناسبة للمذاكرة، خاصة خلال أيام الدراسة، وكان ملتزمًا ولا يضيع وقته على الإنترنت، والحمد لله ربنا كرمه".

واختتمت أسرة الطالب مالك حديثها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في تطوير منظومة التعليم، كما أعربوا عن امتنانهم لمحافظ أسيوط على متابعته المستمرة للعملية التعليمية وحرصه على دعم الطلاب.

وأكد المحافظ هشام أبو النصر أن النسبة المحققة هذا العام تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفصل الدراسي الأول، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة في تنظيم مجموعات التقوية المجانية، التي ساهمت في رفع مستوى التحصيل الدراسي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.