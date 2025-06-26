إغماءات بالفيوم.. 4 طالبات يصبن بالإرهاق بسبب صعوبة امتحان الفيزياء

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حالات إغماء وتشنجات بين الطالبات، وذلك عقب أدائهن امتحان مادة الفيزياء.

وأفادت مصادر تعليمية بأن أربع طالبات تعرضن لهذه الحالات نتيجة صعوبة الامتحان.

تلقّت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة الطالبة "منة .أ. ع" (بالصف الثالث الثانوي) في مدرسة محمد أحمد عبد السلام بمدينة إطسا، بحالة تشنجات.

كما تلقت الغرفة إخطارًا آخر من لجنة مدرسة الشواشنة الإعدادية، يفيد بإصابة الطالبة "ياسمين. ك. ج" بحالة إغماء، وفي لجنة مدرسة لطفي سليمان بمركز سنورس، أصيبت كل من الطالبة "ريم.ج. م" والطالبة "نورهان.ع. ع" بحالة إغماء.

جرى نقل الطالبات المصابات إلى المستشفيات القريبة من لجان امتحاناتهن لتلقي الرعاية اللازمة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق في هذه الوقائع.