امتحانات الثانوية العامة في المنيا.. 7 حالات إغماء بسبب الفيزياء

المنيا- جمال محمد:

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إصابة 7 حالات بين الطلبة والطالبات بإغماء وإعياء شديد داخل عدد من اللجان الإدارات التعليمية المختلفة، أثناء أدائهم لامتحان مادة الفيزياء.

وأشار المصدر إلى نقل بعض المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تبقى الآخرين العلاج بالمدرسة، مع تحرير محاضر إدارية باللجان.

كما أكد المصدر أن غرفة العمليات بالمديرية تلقت بلاغاً أفاد بضبط طالب أثناء الغش بالهاتف المحمول، وتحرر محضر للطالب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على مستوى محافظة المنيا ، 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، من خلال تجهيز 92 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ( 32 استراحة) وتزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.