الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية حول امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، اليوم الخميس، إذ رأى البعض أن الأسئلة لم تخرج من المنهج، بينما أكد آخرون أن الامتحان كان يحتاج وقتا أطول للإجابة.

وشهدت بعض اللجان حالة استياء بين الطلاب معلقين على صعوبة السؤالين الأول والأخير في الامتحان إلى جانب الجزء الخاص بالفيزياء الكهربية بسبب مستوى الامتحان.

وأفادت طالبات بأن وقت الامتحان لم يكن كافيا للإجابة، واعتبرن أن بعض الأسئلة تحتاج مدرس المادة حتى يقوم بحلها.

وقالت طالبة إن الامتحان تضمن أسئلة صعبة تحتاج وقت طويل لحلها ولفهمها، مشيرة إلى أن وقت الامتحان لم يكن كافيا للحل ويحتاج ساعة إضافية.

وأدى 58 ألفا و911 طالبًا وطالبة في الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ للشعبتين العلمية والأدبية وذلك في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة وفق الجداول المعلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن 55 سؤالًا متنوعة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، بهدف قياس الفهم والاستيعاب والقدرة على التعبير لدى الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 تشمل: 4 أسئلة مقالية لقياس مهارات الكتابة والتعبير، و51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد تغطي جميع فروع المادة ليكون إجمالي الدرجة النهائية للمادة هو 80 درجة، كما يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات.

من جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.