نقاط غامضة.. ماذا قال طلاب الثانوية بالأقصر عن امتحان الفيزياء؟

الأقصر- محمد محروس:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حول مستوى امتحاني الفيزياء والتاريخ، حيث أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، فيما أدى طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء.

وقال بعض طلاب الشعبة العلمية، إن مادة امتحان الفيزياء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط من بينها الفقرة ج التي كانت غامضة وتحتاج لتركيز شديد.

فيما عبر بعض طلاب الشعبة الأدبية، عن ارتياحهم تجاه امتحان مادة التاريخ، بعدما جاءت معظم الأسئلة من الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية.