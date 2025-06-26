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صراخ وبكاء بسبب صعوبة الفيزياء في جنوب سيناء.. وطلاب الأدبي: التاريخ طويل

01:42 م الخميس 26 يونيو 2025
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    البكاء من صعوبة الامتحانات
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    امتحانات الثانوية العامة
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    حالة من الغضب
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    لجان الامتحانات بجنوب سيناء
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    لجان الامتحانات
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    بكاء الطالبات
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    بكاء الطالبات بعد الخروج من اللجان
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، حالة من التوتر والانهيار بين عدد من طلاب الشعبة العلمية "علمي علوم"، عقب أداء امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم الخميس، حيث خرج بعض الطلاب في حالة بكاء شديد، بسبب ما وصفوه بصعوبة الأسئلة وعدم تناسبها مع الوقت المخصص.

وأعرب الطلاب عن استيائهم، مؤكدين أن أكثر من نصف أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير عميق، بينما الوقت لم يكن كافيًا للإجابة عن جميعها، ما زاد من شعورهم بالضغط والإحباط.

في المقابل، أكد طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان مادة التاريخ جاء من داخل المقرر الدراسي، وتميز بالوضوح، إلا أنه كان طويلًا ويحتاج إلى وقت إضافي للتعامل مع كثافة الأسئلة.

وقد أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية امتحانات اليوم في مادتي الفيزياء والتاريخ، في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بمدة إجابة بلغت ثلاث ساعات.

من جانبه، ترأس عادل عطا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات، مؤكدًا وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، وعدم تلقي أية شكاوى رسمية تتعلق بالورقة الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة امتحانية هادئة، والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة، محذرًا من محاولات الغش أو الشغب، ومؤكدًا تطبيق الإجراءات القانونية فورًا ضد أي مخالفات داخل اللجان، سواء باستخدام وسائل إلكترونية أو عبر انتحال الصفة.

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