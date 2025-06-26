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"عايز طالب مذاكر".. انقسام طلاب بورسعيد حول امتحاني الفيزياء والتاريخ

01:32 م الخميس 26 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

انقسم طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حول نستوى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

وتحدث طلاب عن وجود صعوبات في بعض أسئلة امتحان الفيزياء بينما وصف آخرون الامتحان بـ "السهل" قائلين:"سهل لكن عاوز طالب مذاكر"، نفس الوضع كان في امتحان التاريخ.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في بورسعيد 6451 طالب وطالبة، موزعين على 18 لجنة أساسية.

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