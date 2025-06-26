رابط رسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 78.89% للطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، و76.87% لطلاب الإعدادية المهنية.

وأكد المحافظ أن النسبة المحققة تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفصل الدراسي الأول، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، والدعم المقدم للمنظومة التعليمية بالمحافظة. وأرجع هذا التحسن إلى تنظيم مجموعات التقوية المجانية في المدارس، والتي ساهمت في رفع مستوى التحصيل الدراسي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية للعملية التعليمية.

وهنأ اللواء هشام أبو النصر الطلاب الناجحين، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد لتحقيق مزيد من التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم المتواصل لأبنائهم، وأعرب عن تقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم على جهودهم في تخريج أجيال واعدة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 77,838 طالبًا، حضر منهم 77,587، ونجح 61,207 منهم بنسبة 78.89%. أما طلاب الإعدادية المهنية، فبلغ عدد المقيدين 11,094، تقدم منهم 9,622، ونجح 7,396 بنسبة 76.87%. كما حقق طلاب التربية الخاصة والتلمذة الصناعية نسبة نجاح 100%، بينما بلغت نسبة النجاح بين الطلاب المكفوفين 70%، و74% بين طلاب الصم وضعاف السمع.

وأشار إلى أن النتيجة تم إرسالها إلى الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وإعلانها للطلاب فورًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025:

1. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

2. الضغط على رابط "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025".

3. إدخال رقم الجلوس.

4. الضغط على "عرض النتيجة".

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