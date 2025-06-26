إعلان

بعبع الثانوية العامة.. الفيزياء تنقل 7 طلاب ببني سويف من اللجان للمستشفى

12:53 م الخميس 26 يونيو 2025

لجان الثانوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 طلاب بالثانوية العامة بحالات إغماء وهبوط، داخل لجان امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بإصابة 7 طلاب بإغماء وهبوط وتشنجات داخل لجان امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، وهم "محمد.ج.ع"، 18 عامًا، و"مريم.م.ع"، 18 عامًا، و"سارة.أ.م"، 18 عامًا، بمركز ناصر، و"شيماء.ش.ن"، 18 عامًا، بلجنة مركز سمسطا، و"خلود.م.ص"، 18 عامًا، بمركز الفشن و" فريالة.م.إ"، 18 عامًا، و"ملك.م.س"، 18 عامًا، بلجان مدينة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مقار اللجان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجان الثانوية الثانوية العامة 2025 ببني سويف نقل طلاب للمستشفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)