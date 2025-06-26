كتب - أحمد الجندي:

أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، أداء امتحاني الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ضمن ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وسط حالة من الانضباط، والإجراءات الأمنية والرقابية المكثفة داخل لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وتواصل غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم في هذه الأثناء جهودها لرصد وتتبع الصور التي تم تداولها مؤخرًا عبر جروبات الغش الإلكتروني، ويُزعم أنها تخص امتحان مادة الفيزياء الذي تم توزيعه صباح اليوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

وتعمل فرق الرصد التابعة للوزارة على التحقق بدقة من مدى صحة الصور المنتشرة، للتأكد مما إذا كانت بالفعل جزءًا من الامتحان الذي يخضع له طلاب الثانوية العامة 2025 حاليًا، وذلك ضمن خطة شاملة لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولة لتسريب أو تداول أسئلة الامتحانات بطرق غير قانونية.

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