إصابة طالبة ثانوية بنزلة معوية أثناء الامتحان في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بلجنة مدرسة عزبة الشاعر الابتدائية التابعة لإدارة مطوبس التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بنزلة معوية حادة أثناء تأديتها الامتحانات.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس وصول الطالبة "آية.م. ع”، 18 عامًا، طالبة باللجنة المذكورة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطوبس المركزي للتعامل معها طبيًا نتيجة إصابتها بحالة مرضية أثناء أداء امتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي وسط حراسة أمنية مشددة في الساحات الخارجية لمدارس لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.