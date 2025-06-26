وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

جنوب سيناء – رضا السيد:

ترأس عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بحضور ممثلي عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وأعضاء الغرفة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال وكيل المديرية، إن أوراق الأسئلة وصلت إلى جميع لجان الامتحان من مراكز التوزيع في الوقت المحدد قبل بدء الامتحانات بوقت كافي، ويسود اللجان الهدوء والنظام، وخلوها من عدم وجود أي شكاوى تتعلق بالورقة الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة للطلاب، والالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، كما حذر من أي محاولات للغش أو الشغب.

وأشار إلى التطبيق الفوري والحازم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية، وذلك ضد أي شكل من أشكال الغش أو أعمال الشغب، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، أو انتحال الصفة، أو أي وسائل أخرى.

وأوضح أن الامتحانات تجري وسط تشديدات أمنية في محيط جميع اللجان، مع توفير كافة سبل الراحة من مراوح ومبردات داخل اللجان، إضافة إلى طبيب وممرض بكل لجنة.

ويؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات اليوم في مادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.