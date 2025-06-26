تسريب امتحان التاريخ عبر "جروبات الغش".. والتعليم تتحرك

كتب- أحمد الجندي:

رُصد في الوقت الحالي تداول واسع لإجابات امتحان مادة التاريخ الخاصة بطلاب الشعبة الأدبية، داخل مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، بالتزامن مع انعقاد الامتحان داخل لجان الثانوية العامة 2025.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحركات فورية لتتبع الصور المتداولة لأسئلة وإجابات امتحان التاريخ، والتي جرى نشرها عبر هذه الجروبات التي تنشط خلال فترة الامتحانات.

وتقوم فرق الرصد التابعة للوزارة بتحليل الصور التي يتم نشرها، مستعينة بالباركود الخاص الموجود على كراسات الأسئلة، بهدف تحديد هوية من قام بتصوير الامتحان وتسريبه على الإنترنت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع محاولات الغش الإلكتروني تحت الرقابة المشددة، مشددة على أنه سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تُخل بسير العملية الامتحانية.

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