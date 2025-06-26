

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل انطلاق الامتحان، بهدف منح الطلاب وقتًا كافيًا لتدوين بياناتهم الشخصية والتأكد من صحتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على التنظيم الدقيق وتفادي أي مشكلات قد تنجم عن تأخير توزيع الأوراق أو كتابة بيانات خاطئة.

وتم التشديد على كافة لجان الامتحانات بضرورة تسليم أوراق البابل شيت وكراسات الإجابة للطلاب في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحًا، أي قبل توزيع أوراق الأسئلة المحددة أن تبدأ في تمام التاسعة صباحًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الاستعداد للامتحان وتفادي أي تكدس أو ارتباك في اللحظات الأولى.