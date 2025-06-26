التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء قبل انطلاق لجان الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

انتشرت صباح اليوم الخميس، مزاعم عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، تفيد بتسريب امتحان مادة الفيزياء قبيل بدء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 المقررة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب.

من جانبه، أكد مصدر مطلع داخل غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور أو معلومات عن الامتحان غير صحيح، نافيًا بشكل قاطع حدوث أي تسريب لامتحان الفيزياء قبل تسليمه داخل اللجان الامتحانية في موعده الرسمي.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان سرية الامتحانات، مؤكدًا أن فرق التأمين المكلفة بمتابعة وتوزيع أوراق الأسئلة تقوم بمهامها وفق خطة مشددة، تمنع بأي شكل من الأشكال وصول أي طرف خارجي لمحتوى الامتحان قبل فتح مظروفه داخل اللجنة.