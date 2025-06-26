كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في حلوان، والتابعة لوزارة الإنتاج الحربي، واحدة من أبرز البدائل التعليمية المتاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، إذ تقدم مزيجًا من التعليم الفني المتطور والتدريب العملي داخل بيئة متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل.

مميزات مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

تتمتع المدرسة بعدد من المزايا التي تجعلها محط أنظار أولياء الأمور والطلاب، من بينها أن الطالب يحصل في نهاية المرحلة الدراسية على شهادة دبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، كما تعمل المدرسة على تنظيم ملتقيات توظيف مخصصة لطلابها بعد التخرج، بالتعاون مع مؤسسات صناعية من القطاع الخاص، وتوفر بيئة تعليمية وتدريبية تؤهل الطلاب للحصول على وظائف مميزة في مجالات صناعية متعددة.

مدة الدراسة

تبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات، يحصل الطالب بنهايتها على شهادة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية.

شروط الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي 2025

وقد حددت وزارة الإنتاج الحربي مجموعة من الضوابط التي يجب توفرها في الطالب المتقدم، استنادًا إلى معايير العام الماضي، والتي تشمل:

ألا يقل المجموع في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 عن 230 درجة (متاح للذكور فقط).

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا في الأول من أكتوبر 2024.

يُقبل التقديم من محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية فقط.

التقديم يتم عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

ويتعين على المتقدم اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تقرها الوزارة، إلى جانب الكشف الطبي اللازم للتأكد من أهلية الطالب للدراسة.

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