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بدء امتحان مادة الفيزياء الثانوية العامة 2025

09:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة في امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية وامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية للعام الدراسي 2025، بنظاميه الجديد والقديم، حيث يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ ضمن اختبارات الدور الأول في جميع لجان الثانوية العامة 2025.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم عن الشكل النهائي لامتحان مادة التاريخ المقررة على طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة لعام 2025، مؤكدة أن هذه المادة تُعد ضمن المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطالب، حيث يعقد امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة غداً الخميس الموافق 26 يونيو.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التقييم الجديدة تركز بشكل أكبر على قياس مدى فهم الطلاب وتحليلهم للمادة، بدلًا من الاعتماد على الحفظ فقط، مع مراعاة التوازن في توزيع الدرجات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحان.

تفاصيل نظام الامتحان الجديد لمادة التاريخ 2025

وأضافت الوزارة، أن الامتحان من 46 سؤالًا متنوعًا، منها 44 سؤالًا بالاختيار من متعدد، إلى جانب سؤالين يتم الإجابة عنهما بطريقة مقالية.

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