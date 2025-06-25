كيفية توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المواصفات النهائية الخاصة بامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي تُعد من المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطالب، ويُعقد الامتحان غدًا الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وفق الجدول الرسمي المعتمد.

توزيع أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التعليم أن الورقة الامتحانية الخاصة بمادة التاريخ ستتضمن 85% من الأسئلة في صورة اختيار من متعدد (MCQ)، فيما تم تخصيص 15% فقط من الأسئلة على شكل أسئلة مقالية تقيس قدرات الطالب على التحليل والشرح.

مواصفات الأسئلة الموضوعية لامتحان التاريخ

كما أن الأسئلة الموضوعية الخاصة باختيار من متعدد تم توزيعها بنسبة مدروسة كالتالي:

30% من الأسئلة لقياس الفهم الأساسي للمعلومات.

30% تهدف إلى اختبار قدرات الطلاب على حل المشكلات والتفكير النقدي.

40% تركز على قياس مدى فهم الطلاب العميق للموضوعات.

هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق مبدأ التوازن بين مختلف المهارات الفكرية.

عدد الأسئلة والدرجات في امتحان التاريخ

أكدت وزارة التربية والتعليم على أن إجمالي عدد الأسئلة في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 يبلغ 46 سؤالًا، مقسمة إلى:

44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد.

2 سؤال فقط بأسلوب المقال.

وفيما يتعلق بالدرجات المخصصة للمادة، تم تحديد 60 درجة كأقصى درجة للامتحان، منها:

56 درجة مخصصة لأسئلة الاختيار من متعدد.

4 درجات فقط مخصصة للسؤالين المقاليين.

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