قرار عاجل بشأن البرنامج العلاجي المكثف لطلاب الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

وجّهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن تنفيذ برنامج علاجي يستهدف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين جودة العملية التعليمية في مدارس التعليم العام، وخاصة الحلقة الابتدائية.

واوضحت الوزارة، أن هذا البرنامج يأتي في ضوء القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2024، المنظم لسير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية، حيث تقرر تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2024، على أن يتم تقييم التلاميذ وإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

واشارت الوزارة، إلي أنه سيتم تنفيذ البرنامج العلاجي خلال أيام الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، مع استثناء الإجازات الرسمية، ويستهدف البرنامج فئتين رئيسيتين من التلاميذ، الأولى: التلاميذ الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% خلال الفصلين الدراسيين، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024، ويعد حضورهم للبرنامج واجتيازهم للتقييم شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الأعلى، أما الفئة الثانية فهي التلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب في مادة اللغة العربية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والنهائية بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة التوجيه والتنسيق بين الإدارات التعليمية المعنية والتوجيهات المختصة لتنفيذ ومتابعة البرنامج بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لإبلاغ أولياء الأمور بالتفاصيل، حرصًا على مستقبل التلاميذ المستهدفين من البرنامج.

واختتمت الوزارة خطابها بالتأكيد على أهمية هذا الموضوع وضرورة التعامل معه كأولوية عاجلة لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة لأبنائنا في المرحلة الابتدائية.

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