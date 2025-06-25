ليلة امتحان الفيزياء.. مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية 2025

كتب- أحمد الجندي:

قدَّمت مروة عبد الستار، معلمة مادة الفيزياء، المراجعة النهائية الشاملة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2025؛ استعدادًا لخوض امتحان الفيزياء المقرر عقده غدًا الخميس 25 يونيو، لطلاب الشعبة العلمية، طبقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة شاملة بسيطة وفعَّالة

وأوضحت عبد الستار، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المراجعة تم تصميمها بشكل دقيق لتغطي جميع أبواب منهج الفيزياء، مع استخدام أسلوب مبسط يساعد الطلاب على الفهم السريع وتثبيت المعلومات بسهولة.

أسئلة متوقعة ومكررة

وأوضحت معلمة الفيزياء أن المراجعة ركزت على أهم النقاط التي وردت في امتحانات السنوات الماضية، إلى جانب مجموعة من الأسئلة المتوقع ظهورها في امتحان هذا العام؛ ما يمنح الطلاب فرصة لتحقيق أفضل النتائج.

اقرأ أيضًا:

المراجعة النهائية في التاريخ للثانوية العامة 2025.. أسرار الامتحان ونماذج الأسئلة

خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة لدعم إبداعات الطلاب

بدائل الثانوية العامة 2025.. مميزات وشروط مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية