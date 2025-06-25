كتب- أحمد الجندي:

قدّم هارون عبدالله، معلم كبير بمادة التاريخ، المراجعة النهائية في التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي، قبل أداء امتحان التاريخ والمقرر عقده غداً الخميس 25 يونيو، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تغطية شاملة للمنهج وتركيز على الأسئلة المتكررة

وأشار " عبد الله" في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المراجعة تم إعدادها بعناية لتغطي جميع أجزاء منهج التاريخ بأسلوب مبسط وسلس، ما يساعد الطلاب على استيعاب المعلومات سريعًا.

وأكد على أنه تم التركيز خلال المراجعة على النقاط التي تكررت في امتحانات السنوات السابقة، بالإضافة إلى أبرز المعاهدات المتوقع ورودها في امتحان هذا العام.





اقرأ أيضاً:

المراجعة النهائية في التاريخ للثانوية العامة 2025.. أسرار الامتحان ونماذج الأسئلة

خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة لدعم إبداعات الطلاب

بدائل الثانوية العامة 2025.. مميزات وشروط مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية