محافظ بورسعيد يكشف سبب ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سبب ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 244 درجة.

وأوضح المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، أنه يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بناء على القيمة الاستيعابية للمدارس بالمرحلة الثانوية مقابل عدد الطلاب الناجحين.

وأوضح أن ارتفاع المجاميع مقارنة بالعام الماضي نتج عنه تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي عند 244 درجة، لافتًا أنه في حالة خفض الحد الأدنى بالمرحلة الثانية للتنسيق سيرجع ذلك إلى توجه عدد من أبنائنا الطلاب إلى تعليم آخر بخلاف الثانوي مثل التمريض والتعليم الفني.

وكان عدد من أولياء أمور الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية قد اشتكوا من ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي وطالبه بتخفيضه.