ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة التاريخ 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة التاريخ 2025 الجديدة ، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يعقد امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية الثانوية العامة 2025 غداً الخميس الموافق 26 يونيو.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة مادة التاريخ 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا

ويستعد طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، بنظاميه الجديد والقديم، لخوض جولة جديدة من ماراثون الامتحانات غدًا الخميس الموافق 26 يونيو 2025، حيث يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ ضمن اختبارات الدور الأول في جميع لجان الثانوية العامة 2025.

ويخوض طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة امتحان مادة الفيزياء، بينما يتقدم طلاب الشعبة الأدبية لامتحان مادة التاريخ، وسط استعدادات مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة وأمان داخل اللجان.

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