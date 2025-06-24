بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 83.14%

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بنسبة نجاح بلغت 83.14%، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس في إنجاح العملية التعليمية.

وتتيح بوابة "مصراوي" النتيجة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها رسميًا، لتسهيل عملية الاستعلام على أولياء الأمور والطلاب بجميع الإدارات التعليمية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق، مؤكدًا أن المحافظة تستعد لافتتاح عدد من المدارس الجديدة في مختلف المراكز والمدن، في إطار خطة لخفض الكثافات الطلابية وتحقيق جودة تعليمية أفضل.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود مستمرة لدعم الأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة، بما يعزز مناخًا تعليميًا محفزًا على الإبداع والتفوق.