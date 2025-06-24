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المراجعة النهائية في التاريخ للثانوية العامة 2025.. أسرار الامتحان ونماذج الأسئلة

10:23 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

طلاب الصف الثالث الثانوي

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كتب- أحمد الجندي:

يقدم" مصراوي" لطلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة نهائية مركزة لمادة التاريخ، لمساعدتهم على الاستعداد الجيد قبل امتحان المادة المقرر عقده الخميس 26 يونيو، بحسب الجدول الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقدم المراجعة تقدم شرحًا مبسطًا ومكثفًا لكل وحدة ومحور في المنهج، لتمنح الطالب نظرة شاملة، مع ضمان سهولة الفهم وسرعة الاستيعاب دون إرهاق أو تشتت.

الجزء الأهم من المراجعة يكمن في تركيزها على الأسئلة المتكررة في الامتحانات السابقة، والتي تم تحليلها بدقة للكشف عن الاتجاهات المتوقعة في امتحان هذا العام، مع تسليط الضوء على النقاط الساخنة والجزئيات المرجحة التي يجب ألا يغفل عنها الطالب.

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الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم مادة التاريخ الصف الثالث الثانوي
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