كتب- أحمد الجندي:

تقدم مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية نموذجًا تعليميًا متطورًا بديلاً للثانوية العامة، حيث تعتمد على نظام التعليم المزدوج الذي يمزج بين 80% من التدريب العملي و20% من التعليم النظري، طبقًا لأحدث المعايير الدولية، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستهدف المدرسة إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصيانة الكهربائية، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تقديم برامج تدريبية مهنية للشباب الباحثين عن العمل والعاملين الراغبين في تطوير مهاراتهم.

مزايا الدراسة بمدرسة ظهر

وفقًا لما أعلنته المدرسة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يحصل الطالب على العديد من المزايا، أبرزها:

- شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- تدريب عملي منتظم داخل منشآت ومصانع الشريك الصناعي.

- فرص توظيف حقيقية عقب التخرج مباشرة.

- مكافآت مالية خلال فترة التدريب العملي.

- وسائل نقل مخصصة لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

تخصصات المدرسة لعام 2025:

- فني تشغيل وصيانة معدات طاقة (ذكور فقط).

- فني صيانة كهربائية (ذكور وإناث).

- فني لوجستيات (ذكور وإناث).

- فني صيانة وإصلاح سيارات (ذكور فقط).

- فني صيانة ميكانيكية (ذكور فقط).

- فني شبكات وتكنولوجيا معلومات (ذكور وإناث).

شروط التقديم:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- الحصول على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 220 درجة.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا.

- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

- التقديم متاح لكافة محافظات الجمهورية.

خطوات التقديم:

- التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز جميع مراحل التقييم التي تُنظم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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