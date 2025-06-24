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"التعليم" توضح آليات التعامل مع حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة

07:51 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتبت- داليا الظنيني:

أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي تتبعها الوزارة في التعامل مع حالات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "الحياة".

وأشار "زلطة"، إلى أن التعامل مع حالات الغش يبدأ بتحريز الوسيلة المستخدمة، سواء كانت هاتفًا محمولًا أو أي جهاز إلكتروني آخر، موضحًا أنه يتم إلغاء امتحان الطالب في المادة التي ضُبط خلالها بالغش.

وأضاف أن الوزارة تحيل المحضر إلى الشؤون القانونية، والتي تتولى مراجعة الواقعة وإصدار تقرير يتضمن القرار النهائي، ثم يُخطر الكنترول المختص لإبلاغ الطالب بالقرار الصادر بحقه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العقوبات المقررة تتنوع بحسب الحالة، وتتراوح بين إلغاء امتحان المادة فقط، أو إلغاء جميع الامتحانات، أو الحرمان من أداء الامتحانات لمدة عامين.

وفي سياق متصل، كشف "زلطة"، أن وزير التربية والتعليم، أصدر توجيهًا ينص على السماح للطالب الذي يُضبط في حالة غش باستكمال باقي الامتحانات، ولكن في لجنة خاصة تخضع لإشراف ورقابة مشددة، إلى حين صدور القرار النهائي من الشؤون القانونية.

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